غزل المحلة يختتم استعداداته لمواجهة بتروجت في الدوري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، بقيادة المدير الفني القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، استعداداته لمواجهة بتروجيت في الدوري الممتاز.

يواجه فريق غزل المحلة، غدًا الأربعاء، نظيره بتروجيت على ملعب استاد الكلية الحربية، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الأخيرة من منافسات الدور الأول ببطولة الدوري الممتاز.

واطمأن بابافاسيليو على جاهزية لاعبيه ومدى تنفيذهم للتعليمات الفنية خلال المران الأخير، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء.

غزل المحلة يواجه بتروجيت مكتمل الصفوف

يدخل غزل المحلة المباراة بصفوف مكتملة تقريبًا، باستثناء خالد الأخميمي، الذي يغيب بسبب الإصابة.

يحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد بتروجيت في المركز الثاني عشر وفي رصيده 19 نقطة.