تفاصيل مران الأهلي الختامي استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لخوض مباراة طلائع الجيش، التي تجمع الفريقين، مساء غد الأربعاء، ضمن ‏منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، ناقش خلالها العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة.‏

بدأ المران بمجموعة من الفقرات البدنية التي وضعها الجهاز الفني ضمن خطة الأحمال الخاصة باللقاء، قبل الانتقال إلى تنفيذ العديد ‏من الفقرات التخصصية، وأعقبها بتقسيمة كرة قوية لتجهيز الجميع للمباراة.‏

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة ‏السابعة عشرة «الأخيرة من الدور الأول» لبطولة الدوري الممتاز.‏

كان الفريق قد حقق الفوز على حرس الحدود بهدف نظيف في الجولة الماضية، في المباراة التي أقيمت على استاد الجيش ببرج ‏العرب.‏