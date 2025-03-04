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الأربعاء 05 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تفاصيل مران الأهلي الختامي استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش

الأهلي
الأهلي
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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لخوض مباراة طلائع الجيش، التي تجمع الفريقين، مساء غد الأربعاء، ضمن ‏منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، ناقش خلالها العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة.‏

بدأ المران بمجموعة من الفقرات البدنية التي وضعها الجهاز الفني ضمن خطة الأحمال الخاصة باللقاء، قبل الانتقال إلى تنفيذ العديد ‏من الفقرات التخصصية، وأعقبها بتقسيمة كرة قوية لتجهيز الجميع للمباراة.‏

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة ‏السابعة عشرة «الأخيرة من الدور الأول» لبطولة الدوري الممتاز.‏

كان الفريق قد حقق الفوز على حرس الحدود بهدف نظيف في الجولة الماضية، في المباراة التي أقيمت على استاد الجيش ببرج ‏العرب.‏

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