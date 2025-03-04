تفاصيل مران الأهلي الختامي استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لخوض مباراة طلائع الجيش، التي تجمع الفريقين، مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، ناقش خلالها العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة.
بدأ المران بمجموعة من الفقرات البدنية التي وضعها الجهاز الفني ضمن خطة الأحمال الخاصة باللقاء، قبل الانتقال إلى تنفيذ العديد من الفقرات التخصصية، وأعقبها بتقسيمة كرة قوية لتجهيز الجميع للمباراة.
ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة «الأخيرة من الدور الأول» لبطولة الدوري الممتاز.
كان الفريق قد حقق الفوز على حرس الحدود بهدف نظيف في الجولة الماضية، في المباراة التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب.