ضبط 72 مخالفة تموينية في دمياط

شنت مديريه التموين والتجارة الداخلية في محافظة دمياط اليوم حملات تموينية مكبرة بناء علي توجيهات الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط وتعليمات مجدى عبدالكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط بتشديد الرقابة علي المخابز والأنشطة التموينية والرقابة علي الأسواق وضبط الأسعار والمخالفات وعلي كافه مستودعات البوتاجاز لضمان توفير أسطوانة البوتاجاز للمواطنين وتشديد الرقابة علي توزيع الحصص والحد من الغش والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بدائرة المحافظة .

اسفرت الحملات التموينية اليوم الثلاثاء عن تحرير 72 محضر وبيانها في مجال المخابز 15 محضرا 8 محاضر نقص وزن و 3 محاضر مخالفة مواصفات ومحضرين عدم اعلان عن قائمة تشغيل وتحرير محضرين عدم وجود سجل زيارات

في مجال الأسواق 56 محضرا حيث تم تحرير 29محضر عدم اعلان عن الأسعار وتحرير 20 محضرا عدم وجود شهاده صحيه وتحرير محضرين عرض لحوم مكشوفه وتحرير محضرين عدم وجود سجل تجاري ومحضر بيع بسعر ازيد سجاير ومحضرين إدارة منشأة بدون رخصه ومحاضر المواد البترولية كما تم تحرير محضر اعلان عن أسعار غاز.

ونبه مجدى عبدالكريم عامر وكيل الوزارة بتكثيف الحملات التموينية وضبط المخالفين واتخاذ اللازم قانونا.