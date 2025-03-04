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الأربعاء 05 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 72 مخالفة تموينية في دمياط

جانب من الحملات التموينية
جانب من الحملات التموينية
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شنت مديريه التموين والتجارة الداخلية في محافظة دمياط اليوم حملات تموينية مكبرة  بناء علي توجيهات الدكتور  ايمن الشهابي محافظ دمياط وتعليمات مجدى عبدالكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط بتشديد الرقابة علي المخابز والأنشطة التموينية والرقابة علي الأسواق وضبط الأسعار والمخالفات وعلي كافه مستودعات البوتاجاز لضمان توفير أسطوانة البوتاجاز للمواطنين وتشديد الرقابة علي توزيع الحصص والحد من الغش  والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بدائرة المحافظة .

اسفرت الحملات التموينية اليوم الثلاثاء عن تحرير 72 محضر وبيانها في مجال المخابز 15 محضرا  8 محاضر نقص وزن و 3 محاضر مخالفة  مواصفات  ومحضرين عدم اعلان عن قائمة تشغيل  وتحرير محضرين عدم وجود سجل زيارات

في مجال الأسواق 56 محضرا  حيث تم تحرير 29محضر عدم اعلان عن الأسعار   وتحرير  20 محضرا عدم وجود شهاده صحيه  وتحرير محضرين  عرض لحوم مكشوفه  وتحرير محضرين عدم  وجود سجل تجاري  ومحضر بيع بسعر ازيد سجاير ومحضرين  إدارة منشأة بدون رخصه  ومحاضر المواد البترولية كما تم تحرير محضر  اعلان عن أسعار غاز.

ونبه مجدى عبدالكريم عامر وكيل الوزارة بتكثيف الحملات التموينية وضبط المخالفين واتخاذ اللازم قانونا.

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