وزير الخارجية: التجويع عقاب غير مقبول وخطة إعمار غزة تحظى بدعم دولي

شدد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، على رفض مصر القاطع لاستخدام التجويع كأداة للعقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذه الممارسات غير الإنسانية يجب أن تتوقف فورًا.

وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي نقلته "القاهرة الإخبارية"، إن تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة بات أمرًا حتميًا، مع ضرورة التزام جميع الأطراف بتعهداتها لضمان استقرار الأوضاع وتهيئة الأجواء اللازمة لبدء عملية إعادة الإعمار.

وأكد أهمية فتح أفق سياسي حقيقي لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، موضحًا أن إنهاء دائرة العنف يتطلب حلًا عادلًا وشاملًا للقضية الفلسطينية.

وأشار عبد العاطي إلى وجود تحرك دبلوماسي مكثف تقوده مصر لضمان تحويل خطة إعادة إعمار غزة إلى خطة دولية تحظى بالدعم الكامل من المجتمع الدولي، داعيًا كافة الأطراف لدعم الجهود العربية الساعية لتحقيق الاستقرار وإعادة الحياة إلى القطاع.