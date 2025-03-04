إيهاب فهمي لـ«البوابة نيوز»: أشرف زكي بخير وخرج من المستشفى وفي بيته الحمد لله

طمأن الفنان إيهاب فهمى جمهور ومحبى الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية على صحته حيث تعرض صباح اليوم لوعكة صحية ونقل إلى المستشفى .

وقال فهمى فى تصريح خاص ل البوابة نيوز إن الدكتور اشرف زكى بخير وخرج من المستشفى وهو فى بيته الان الحمد لله وكانت مجرد إجهاد ووعكه صحيه

وأعلنت الفنانة روجينا، تعرض زوجها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لوعكة صحية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، نقل على إثرها إلى المستشفى.

ونشرت روجينا صورة من داخل مستشفى عبر حسابها على "إنستجرام" وعلقت عليها قائلة: “الحمد والشكر لله.. سلامتك يا أشرف”.

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة روجينا تشارك خلال الماراثون الدرامي الرمضاني بمسلسل “حسبة عمرى” من تأليف محمود عزت، وإخراج مي ممدوح، ويشارك في بطولته إلى جانب روجينا كل من عمرو عبد الجليل، وعلي الطيب، ومحمود البزاوي.

تجسد روجينا شخصية زوجة تشتبك مع زوجها (فاروق) بعد زواج دام لأكثر من 20 عاما، مما يدفعها ذلك للبقاء في الشارع ساعات طويلة بعد أن يطردها فاروق من بيت الزوجية، فتقرر أن تطالب بحق "الكد والسعاية" وأن يكون لها النصف في كل ممتلكات زوجها بعد طلاقها منـه، لتشتعل الاحداث والصراعات بينهما