وزير الخارجية: خطة مصر لإعمار غزة تشمل 200 ألف وحدة ومساكن عاجلة للمتضررين

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن القاهرة أعدت خطة متكاملة لإعادة إعمار وتنمية قطاع غزة، تتضمن إجراءات عاجلة لتوفير مساكن مؤقتة للمتضررين من العدوان الإسرائيلي، إلى جانب بناء 200 ألف وحدة سكنية دائمة.

وأضاف عبدالعاطي، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الخطة المصرية تشمل أيضًا برامج للحماية الاجتماعية واستعادة الخدمات الأساسية وتأهيل الطرق داخل القطاع، بما يضمن عودة الحياة تدريجيًا لسكان غزة.

وأوضح أن مصر تجري مشاورات مكثفة مع الجانب الأمريكي والدول الأوروبية لضمان التنسيق الكامل بشأن تنفيذ خطة إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن التحركات المصرية تهدف لتأمين الدعم الدولي اللازم وتحقيق نتائج فعالة تسهم في تخفيف معاناة الفلسطينيين وضمان استدامة جهود الإعمار.