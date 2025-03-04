دعاء ليلة رمضان الخامسة بالقرآن الكريم

تقدم "البوابة نيوز" أدعية يومية طوال شهر رمضان المبارك بحروف نورانية من آيات القرآن الكريم راجين من الله الاستجابة بالرحمة والمغفرة والعتق من النار.

اللهم تقبل منا الصيام والقيام والإطعام والزكاة فى شهر رمضان واغفر لنا يا غفار كل ما لا يرضيك واهدنا يا هادى النفوس إلى ما تحب وترضى واجعل الصيام شفاءً لنا من كل داء وارفع اللهم عنا ما لحق بنا من البلاء ونور قلوبنا بالايمان الحق واجعلنا من خلقك المقربين اليك وكن لنا عونا فى السراء والضراء وارزقنا حلالا طيبا واولادنا واحفادنا يارب ، وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بسم الله الرحمن الرحيم ( يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا (29) وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ عُدۡوَٰنٗا وَظُلۡمٗا فَسَوۡفَ نُصۡلِيهِ نَارٗاۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (30)) صدق الله العظيم .

اللهم اشفى مرضانا واكرم كبار السن بالستر والصحة واجعلنا عونا لهم فى شيخوختهم نعطف عليهم ونرحمهم كما اعطونا من رعاية وتربية فى صغرنا،اللهم هون علينا مصائب الدنيا واوجاعها ، اللهم اجرنا فى همومنا وفقد الاعزاء وارحم امواتنا وارحم شهدائنا ولا تجعل مصيبتنا فى ديننا وثبت ايماننا فى الشدائد وقوى نفوسنا امام الاهواء الدنيوية الكاذبة ، اللهم تب علينا من ذنوبنا ونظف قلوبنا كما ينظف الثوب الابيض من الدنس وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك .

بسم الله الرحمن الرحيم (وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنۢبِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخۡتَالٗا فَخُورًا (36) ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ وَيَأۡمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلۡبُخۡلِ وَيَكۡتُمُونَ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَأَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٗا مُّهِينٗا (37) ) صدق الله العظيم.

اللهم اجعلنا منفقين فى سبيلك ولمحبتك ولرضاك يارب ، اللهم اكرمنا يا كريم بعطاءك الكثير لنعطى كل محتاج ونساعد كل مريض ونطعم الجائعين وارحمنا بعفوك ورضاك ومغفرتك عنا يارب وانصرنا كل اعداءنا فى الداخل والخارج يارب ، وحرر أرض فلسطين من المحتلين وارحم شهداء فلسطين واسكنهم الجنة بحق لا اله الا الله وسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

بسم الله الرحمن الرحيم ( إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا (58) يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا (59)) صدق الله العظيم

اللهم احفظ مصر من كل شر واحفظ رئيسها وجيشها وشعبهاوشرطتها والازهر والكنيسة ومؤسساتها وكنوزها ومياهها وسماءها وحدودها واحرسها من كل شر يا رب واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك .