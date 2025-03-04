وزيرة الخزانة بريطانية: تعريفات ترامب الجمركية تضر باقتصاد المملكة وإن أعفيت منها

حذرت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، من أن التعريفات الجمركية الضخمة التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستضر باقتصاد المملكة المتحدة حتى لو كانت معفاة منها.

وقالت ريفز، في تصريحات أوردتها صحيفة (الاندبندنت) البريطانية، إن الحرب التجارية العالمية التي أشعلها الرئيس الأمريكي ستؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، وستتأثر المملكة المتحدة بذلك حتى وإن لم تخضع للتعريفات الجمركية.

وأوضحت ريفز، عندما سُئلت خلال مؤتمر عقد بوسط لندن عن نشوب حرب تجارية وشيكة، "فيما يتعلق بالتعريفات، كنت دائمًا واضحة بأنني أعتقد بقوة أن التجارة الحرة مفيدة للمصدرين والمستوردين، ولكلا البلدين اللتين تربطهما صفقة تجارية، ولذا لا أريد أن أرى زيادة في التعريفات. لا أعتقد أن ذلك يخدم أي شخص بشكل جيد".

وأضافت أنه رغم قرار ترامب بوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا، إلا أن الولايات المتحدة أقرب شريك لبريطانيا في مجال الدفاع وستظل كذلك.

وتسعى المملكة المتحدة إلى أن يتم استثناؤها من الرسوم الجمركية التي ضربت بالفعل كندا والصين بنسبة 25 % إضافية على سلعهما التي تدخل الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، هدد رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية، دوج فورد، بقطع إمدادات الكهرباء عن عدد من الولايات الأمريكية ردا على الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على الواردات الكندية.

من جهتها، توعدت الصين بالرد حتى النهاية في حربها التجارية مع الولايات المتحدة، معلنة فرض رسوم جمركية تصل إلى 15% على الواردات الأمريكية.