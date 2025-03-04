التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بديربي مدريد في دوري أبطال أوروبا

انتهى الشوط الأول من مواجهة ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

شهد الشوط الأول إثارة كبيرة منذ الدقائق الأولى، حيث نجح ريال مدريد في افتتاح التسجيل مبكرًا عبر البرازيلي رودريجو جوس في الدقيقة 4 بعد تمريرة رائعة من فيديريكو فالفيردي، ليمنح فريقه التقدم ويشعل الأجواء في ملعب سانتياجو برنابيو.

لم يستسلم أتلتيكو مدريد أمام ضغط أصحاب الأرض، وبدأ في استعادة توازنه تدريجيًا، حتى تمكن جوليان ألفاريز من تعديل النتيجة في الدقيقة32 ، مستفيدًا من تمريرة متقنة من زميله خافي غالان، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية قبل نهاية الشوط الأول.

شهد اللقاء ندية كبيرة بين الفريقين، حيث حاول ريال مدريد فرض أسلوبه الهجومي والاستحواذ على الكرة، بينما اعتمد أتلتيكو مدريد على الضغط العالي والهجمات المرتدة السريعة.

خط الوسط شهد صراعًا قويًا بين لاعبي الفريقين، مما جعل المباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات في الشوط الثاني.

مع استمرار التعادل حتى نهاية النصف الأول من اللقاء، يظل كل شيء ممكنًا في الشوط الثاني، حيث يسعى ريال مدريد لاستعادة التفوق على أرضه، بينما يأمل أتلتيكو مدريد في تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه الأفضلية قبل مواجهة الإياب.