أمل الحناوي: القيادات العربية تجدد دعم فلسطين وترفض مشاريع التصفية والتهجير

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس شدد خلال كلمته في القمة العربية المنعقدة في القاهرة على أهمية اعتماد الخطة المصرية الفلسطينية العربية لإعادة إعمار غزة بمشاركة الشعب الفلسطيني، داعياً إلى حشد الدعم الدولي لإنجاح مؤتمر إعادة الإعمار المرتقب في مصر الشهر المقبل.

وأضافت خلال رسالتها على الهواء، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أكد ضرورة دعم القضية الفلسطينية بوصفها القضية المركزية للعرب، مشددًا على ضرورة العمل لحل الدولتين، ورفض أي خطط للتهجير أو الاستيطان، ودعم المبادرة العربية لإعادة الإعمار بمشاركة الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي أكد موقف عربي موحد يرفض المخططات الرامية لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، مؤكداً أن تهجير سكان غزة لأي مكان آخر تحت شعار الإعمار يتعارض مع الشرعية الدولية.

ولفتت إلى أن رئيس مجلس السيادة السوداني أشاد بالمبادرة المصرية لعقد قمة القاهرة لتنسيق المواقف بشأن فلسطين، وجدد التأكيد على دعم بلاده لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، ورفض أي مخططات تهجير.

وأوضحت أن ولي عهد الكويت، أكد أن الجهود المصرية والقطرية والأمريكية متواصلة لوقف إطلاق النار في غزة، مشدداً على أن تهجير الفلسطينيين يمثل "جريمة تطهير عرقي"، داعياً إلى بلورة موقف عربي موحد لمواجهة أي محاولات لفرض وقائع جديدة عبر التهجير أو التوسع الاستيطاني.

وفي السياق ذاته، أفادت بأن رئيس وزراء الصومال أكد ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات غير المسبوقة، معلناً دعمه للخطة المصرية لإعادة إعمار غزة.

وأردفت بأن وزير الخارجية السعودي جدد رفض المملكة القاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني، ورفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشيراً إلى أهمية توفير ضمانات لاستدامة وقف إطلاق النار في غزة.