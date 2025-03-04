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الثلاثاء 04 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تفجيران انتحاريان لاختراق قاعدة عسكرية شمال غرب باكستان

تفجيران في شمال غرب
تفجيران في شمال غرب باكستان
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وقع تفجيران انتحاريان، لاختراق قاعدة عسكرية في شمال غرب باكستان، اليوم الثلاثاء، واقتحم مهاجمون القاعدة، قبل أن تتصدى قوات الأمن الباكستانية لهم، ما أسفر عن مقتل ستة منهم.

وأعلنت جماعة تابعة لحركة طالبان الباكستانية مسئوليتها عن الهجوم في بانو بإقليم خيبر بختونخوا، وقالت إن العشرات من أفراد قوات الأمن الباكستانية قتلوا.

وقالت وزارة الداخلية الباكستانية، في بيان مقتضب أورته صحيفة (دون) الباكستانية، إنه تم قتل ستة من المهاجمين.

ونقلت وكالة أنباء (أسوشيتيد برس) عن مصادر في مُستشفى منطقة بانو قولها إن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا، في الهجوم.ولم تحدد المصادر هوية القتلى.

باكستان قوات الأمن الباكستانية خيبر بختونخوا