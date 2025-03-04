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الثلاثاء 04 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

زيارة رعوية لمطران المنيا للكاثوليك إلى كنيسة السيدة العذراء بنزلة غطاس

ارشيف
ارشيف
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بدا الأنبا باسيليوس مطران المنيا للكاثوليك زيارة رعوية مساء اليوم الثلاثاء بكنيسة السيدة العذراء بنزلة غطاس يرافقه الآباء الأب توماس رياض والأب شربل وديع راعيا الكنيسة . 
حيث تفقد  الأنبا باسيليوس عددًا من منازل شعب الكنيسة وهذا حرصا من المطران على متابعة والتقرب من أسر شعبه. 
 تضمنت الزيارات الرعوية كلمة تشجيعية من صاحب النيافة للأسر موكدًا لهم ضرورة الثبات في المسيح ومواجهة تحديات الحياة بفرح و رجاء 
انتهت الزيارات بالصلاة والبركة الرسولية من نيافة الأنبا باسيليوس لكل الأسر .
 تأتى هذه الزيارة في إطار اهتمام و حرص صاحب النيافة الانبا باسيليوس على تفقد و متابعة كل الأسر في كل كنائس الإيبارشية . 

أقباط أقباط الكاثوليك