تغطية إعلامية متميزة للتليفزيون المصري للقمة العربية بالقاهرة

نجح التلفزيون المصري والهيئة الوطنية للإعلام في تقديم تغطية إعلامية متميزة لمجلس جامعة الدول العربية علي مستوي القمة و التي انعقدت اليوم في القاهرة.

التغطية القوية للتلفزيون المصري عكست دوره الوطني والإعلامي و كشفت عن عودة حقيقية لماسبيرو من خلال تقديم مستوى محترف ومهني من خلال تغطيته للقمة حيث قام قطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام، بجهود مكثفة من خلال فريق فني واعلامي محترف مزود بكافة الأجهزة والمعدات التي ساهمت في خروج التغطية بشكل مشرف لمصر من خلال نقل فعاليات القمة لحظة بلحظة إلى المشاهدين في مصر والعالم العربي.

جاءت هذه التغطية تحت توجيهات وتعليمات الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، و الذي شدد على أهمية تقديم محتوى اعلامي دقيق ومتكامل يعكس مكانة مصر وريادتها في المشهد الإعلامي العربي، مع الالتزام بأعلى المعايير المهنية والإعلامية.

شملت تغطية القمة العربية بثا مباشرا للجلسات الرسمية و تقارير تحليلية مفصّلة و مقابلات حصرية مع كبار المسؤولين و متابعة لردود الفعل العربية والدولية والتي تم نقلها إلى ملايين المشاهدين في مصر والعالم العربي، وهي خطوة تؤكد عودة "ماسبيرو" بقوة إلى الصدارة الإعلامية بمعايير احترافية تليق بمكانة مصر الإقليمية.

كما تميزت التغطية بتنوع أدواتها الإعلامية، حيث وظّفت التقنيات الحديثة، مع تعليقات خبراء ومحللين لشرح تفاصيل القرارات الصادرة، وخصصت مساحات لتغطية الجانب الدبلوماسي المصاحب للقمة، مما عزز تفاعل الجمهور مع الحدث

هذه التغطية جاءت تأكيدًا على قدرة "ماسبيرو" – على قيادة المشهد الإعلامي ودعم الجهود العربية عبر رسالة إعلامية هادفة، تجسيدًا لاستراتيجية الهيئة الوطنية للإعلام في تعزيز المكانة الثقافية والإعلامية والسياسية لمصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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