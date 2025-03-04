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الثلاثاء 04 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الفنانة فاطمة حسن لـ "البوابة نيوز": أنظم وقتي بين العبادة والعمل والرسم في رمضان

الفنانة التشكيلية
الفنانة التشكيلية فاطمة حسن
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أعربت الفنانة التشكيلية فاطمة حسن، عن سعادتها  بأجواء شهر رمضان المبارك، موضحة انها تفضل تنظيم وقتها بين العبادة والعمل والرسم، كما تشارك توزيع  وجبات خفيفة على الصائمين قبل الإفطار، وانها من أمتع اللحظات في الشهر الكريم.

وكشفت فاطمة حسن فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"،  ان الرسم فى شهر رمضان شىء أساسى، فهى تحرص على الرسم يوميًا، حتى لو اسكتشات بسيطة، لأن الفن بالنسبة لها أسلوب حياة، والتجربة اليومية تطور من أدائها. 

وأضافت: "الانتظام في الرسم يُجبر العقل على خلق أفكار جديدة وينهي الكسل الفني. والرسم بالنسبة لي وسيلة للتعبير عن مشاعري ويساعدني على التخلص من أي ضغوط في يومي كأنه تمرين يومي للعقل واليد، وهذا مفتاح التطوير والإبداع".

كانت قد اطلقت الفنانة التشكيلية فاطمة حسن منذ ايام، معرضها "إيكادولى"، حيث استخدمت "الحب" كتيمة اساسية لاعمالها الفنية، وذلك بجاليرى “دروب” بجاردن سيتي ، و شهد حضورًا كثيفًا من عشاق الفن التشكيلى ومحبى التراث النوبي.

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