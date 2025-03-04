ترودو: رسوم ترامب الجمركية "أمر غبي" والكنديون أمام طريق صعب

قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم /الثلاثاء/، إن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أمر غبي للغاية"، بينما حذر الكنديين من طريق "صعب" في المستقبل.

أدلى ترودو بهذه التعليقات بعد أن دخلت الجولة الأولى من الرسوم الجمركية الأمريكية والرسوم الجمركية المضادة الكندية حيز التنفيذ اليوم، مما يمثل بداية حرب تجارية بين الحلفاء القدامى في أمريكا الشمالية.

ونقلت شبكة "جلوبال نيوز" عن ترودو قوله خلال مؤتمر صحفي في أوتاوا: “إلى زملائي الكنديين، لن أزين الأمر.. سيكون هذا صعبًا، على الرغم من أننا جميعًا سنعمل معًا لأن هذا ما نفعله”.

واعتبارًا من اليوم الثلاثاء، فُرِضَت رسوم جمركية شاملة بنسبة 25 في المائة على جميع السلع المتجهة إلى الولايات المتحدة من كل من كندا والمكسيك، مع رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على صادرات الطاقة الكندية.

وردًا على ذلك، فرضت كندا تعريفات جمركية أولية بنسبة 25 في المائة على سلع أمريكية بقيمة 30 مليار دولار، مع فرض تعريفات جمركية إضافية على سلع أمريكية أخرى بقيمة 125 مليار دولار بعد ثلاثة أسابيع".

وأضاف ترودو أنه بجانب الرسوم الجمركية المضادة، ستقدم أوتاوا أيضًا مطالبات بحل النزاعات في منظمة التجارة العالمية ومن خلال اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لهذه "الإجراءات غير القانونية". وتابع: "هذا هو الوقت المناسب للرد بقوة وإظهار أن القتال مع كندا لن يكون له فائزون".

وكان ترودو قال في بيان صدر مساء أمس /الاثنين/، قبل ساعات من الموعد النهائي الأمريكي: “لن تدع كندا هذا القرار غير المبرر يمر دون إجابة”.

وأضاف: "ستظل تعريفاتنا الجمركية سارية حتى يتم سحب الإجراء التجاري الأمريكي، وإذا لم تتوقف التعريفات الجمركية الأمريكية، فنحن في مناقشات نشطة ومستمرة مع المقاطعات والأقاليم لمتابعة العديد من التدابير غير الجمركية". "بينما نحث الإدارة الأمريكية على إعادة النظر في تعريفاتها الجمركية، تظل كندا ثابتة في الدفاع عن اقتصادنا ووظائفنا وعمالنا ومن أجل صفقة عادلة".