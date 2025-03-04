مصرع 4 وإصابة 12 شخصا في تصادم ميكروباص وشاحنة بطريق "السويس_ القاهرة"

لقى 4 اشخاص مصرعهم وأصيب 12 أخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل، بمنطقة عجرود على طريق "السويس_ القاهرة" ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مجمع السويس الطبي، والمتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى.

تلقى مرفق إسعاف السويس بلاغا من قائدي السيارات على طريق "السويس_ القاهرة" يفيد تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل مساء اليوم الثلاثاء، نقل أمام مخازن عجرود، ووقوع ضحايا ومصابين إثر الحادث، ووجه الدكتور مينا فوزي مدير مرفق إسعاف السويس 10 سيارات إسعاف لموقع البلاغ لتقديم التأمين الطبي للمصابين.

وأفادت المعاينة أن سيارة ميكروباص يستقلها 14 راكبا، اصطدمت بقوة في الشاحنة بسبب السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات، ونتيجة لذلك توفي 4 ركاب داخل السيارة وأصيب 12 آخرين، 9 من ركاب الميكروباص و3 كانوا يستقلون الشاحنة.

وأمر مدير مجمع السويس الطبي برفع درجة الاستعداد لاستقبال المصابين في حادث التصادم، حيث استدعى الأطقم الطبية والأطباء على قسم الطوارئ للتعامل مع الحالات وتشخيص إصابتها فور وصولها تباعا من موقع الحادث.