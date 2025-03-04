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الثلاثاء 04 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك وإنبي في الدوري

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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انتهى الشوط الأول من المواجهة التي تجمع بين الزمالك وإنبي ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الممتاز، بالتعادل السلبي 0-0، في لقاء شهد ندية كبيرة بين الفريقين، لكن غابت عنه الأهداف.

 بداية متوازنة بين الفريقين، حيث حاول الزمالك فرض سيطرته على اللقاء، فيما اعتمد إنبي على التنظيم الدفاعي والمرتدات السريعة.


 فرص قليلة من الجانبين، حيث لم ينجح أي فريق في استغلال الفرص القليلة التي سنحت له أمام المرمى.
 تألق حراس المرمى في التصدي لمحاولات الزمالك وإنبي، مما حال دون تسجيل أي أهداف في النصف الأول من المباراة.

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