التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك وإنبي في الدوري

انتهى الشوط الأول من المواجهة التي تجمع بين الزمالك وإنبي ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الممتاز، بالتعادل السلبي 0-0، في لقاء شهد ندية كبيرة بين الفريقين، لكن غابت عنه الأهداف.

بداية متوازنة بين الفريقين، حيث حاول الزمالك فرض سيطرته على اللقاء، فيما اعتمد إنبي على التنظيم الدفاعي والمرتدات السريعة.



فرص قليلة من الجانبين، حيث لم ينجح أي فريق في استغلال الفرص القليلة التي سنحت له أمام المرمى.

تألق حراس المرمى في التصدي لمحاولات الزمالك وإنبي، مما حال دون تسجيل أي أهداف في النصف الأول من المباراة.