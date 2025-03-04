الحلقة الخامسة من «الكابتن».. سما تواجه أزمة مع أسرتها بسبب حسام

تواصل أحداث مسلسل «الكابتن» تصاعدها في الحلقة الخامسة، حيث ينجح حسام عز الدين «أكرم حسني» في تنفيذ خطته لفتح خزنة فاروق شيحة «محسن منصور» والحصول على المستندات التي تدينه بالفساد، بمساعدة روح اللاعب إيهاب نصر «عمر شرقي».

يخمن حسام كلمة السر عدة مرات حتى يتمكن أخيرًا من الوصول إلى الوثائق، وذلك بينما تستغل سما «آية سماحة» الوقت بجولة داخل النادي مع فاروق شيحة، متحدثة عن أفكار غريبة لتطويره، مما يجعله يسخر منها.

بعد نجاحه في مهمته، يواجه حسام فاروق شيحة ويبتزه بالمستندات، ليجبره على تعيينه مديرًا فنيًا لفريق كرة القدم بالنادي، مع شرط جزائي ضخم قدره 100 مليون جنيه.

وبالفعل، يرضخ فاروق شيحة لهذا الابتزاز ويوقع العقد، لكنه سرعان ما يبلغ الشرطة عنه، ليتم القبض عليه فورًا بعد توقيع العقد.

يعود حسام إلى منزله ليجد احتفالًا بعيد ميلاد عمته أسرار «ميمي جمال»، حيث يشاركها الرقص مع صديقاتها وأرواح ركاب الطائرة المنكوبة «سوسن بدر، رحمة أحمد، سامي مغاوري، أحمد الرافعي، محمد رضوان، عمر شرقي»، ويشعل الأجواء بأغنية «ستو أنا» التي سبق أن قدمها في مسلسل «مكتوب عليا».

وفي اليوم التالي، يذهب حسام لمباشرة عمله في النادي، ليُفاجأ بأن صلاح «ابن خالة سما» أصبح نائب رئيس النادي الجديد.

يعتقد حسام أن سما كانت تعلم بهذا الأمر، لكنها تنفي ذلك تمامًا، بينما يؤكد له صلاح أنه مضطر لتنفيذ العقد معه بسبب قيمة الشرط الجزائي المرتفعة، لكنه يحذره من أن خسارة المباراة المصيرية المقبلة ستمنحهم الحق في فسخ التعاقد.

يبدأ حسام مهمته في تدريب الفريق، لكنه في الحقيقة يسعى إلى إضعاف اللاعبين ليخسروا المباراة الفاصلة، محاولًا بذلك تنفيذ أول طلب للأرواح التي تطالبه بتحقيق العدالة وصعود الفريق المنافس بدلاً من فريق فاروق شيحة.

على الجانب الآخر، تواجه سما أزمة مع والدتها التي تعارض علاقتها بحسام، متسائلة عن مستقبله، هل هو كابتن طيار أم مدرب كرة قدم؟ تحاول سما إقناعها بأن حسام يمر بظروف نفسية صعبة منذ سقوط الطائرة وتطلب منها دعمه.

وفي تطور جديد، تطلب سما من حسام تسريع الزواج بعد موقف عائلتها، لكنه يؤجل الأمر إلى حين تنفيذ جميع طلبات الأرواح وعودة حياته إلى طبيعتها. ومع اقتراب موعد المباراة، يفاجئ حسام لاعبي الفريق بطلب غير متوقع، حيث يقرر إخراجهم للسهر ليلة المباراة المصيرية، فهل ينجح في إفشال الفريق أم تحدث مفاجأة غير متوقعة؟.

يُذكر أن مسلسل "الكابتن" من تأليف عمرو الدالي عن قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري، ويُعرض حصريًا عبر منصة Watch It وقنوات DMC وDMC دراما.