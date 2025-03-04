فاطمة حسن لـ "البوابة نيوز": النقد يساعد الجمهور على فهم العمل الفني بشكل أعمق

أكدت الفنانة التشكيلية فاطمة حسن، ان النقد الفني هام جدا للفنان التشكيلي لأنه يساعد الفنان على رؤية عمله من جوانب أخرى ومن منظور مختلف، كما يتيح له رؤية جوانب القوة والضعف.

وأوضحت "فاطمة"، فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن النقد البناء وسيلة لتحسين تقنيات الفنان سواء في تكوين الألوان أو الأفكار، كما يساعد الفنان على الخروج من النمط التقليدي وتجربة أفكار جديدة.

وتابعت: "النقد الفني يساعد الجمهور على فهم العمل الفني بشكل أعمق، ويساهم في تسويق العمل واكتشاف المواهب الجديدة. والعكس صحيح، فإذا كان النقد الفني متحيزًا أو مجاملًا فلن يساعد الفنان على تطوير ذاته".

وعن ازمات الفن التشكيلي ، قالت الفنانة التشكيلية، انه يحتاج إلى تغطية إعلامية بسبب أزمة التسويق ويحتاج إلى وعي وفهم للجمهور أنه عندما يقتنون لوحة فهي استثمار على المدى الطويل، وأن هناك فارق كبير بين اللوحات الأصلية لفنان ولوحات مقلدة رخيصة للديكور.

وأضافت: "ولأن بعض قاعات العرض تكون مسيطرة على السوق وتحدد أسعار الأعمال الفنية وتوجه الذوق العام، فإن ذلك يقلل من فرص الفنانين المستقلين. ولا يوجد نظام واضح لتسعير الأعمال الفنية، وبعض الفنانين يبالغون في الأسعار أو يقللون منها بشكل يؤثر على قيمتها".

وتابعت: "لا يوجد تقييم نقدي مؤسسي يحدد القيمة الحقيقية للعمل الفني. وطبعًا لا يوجد دعم كافٍ من الدولة لترويج الفن المصري عالميًا سواء من خلال بعثات ثقافية أو مشاركات دولية. وطبعًا ضعف التمويل الموجه لقطاع الفنون التشكيلية مقارنة بالفنون الأخرى".