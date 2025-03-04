الإسماعيلي يتقدم على زد في الشوط الأول بثنائية مثيرة

انتهى الشوط الأول من مواجهة زد والإسماعيلي في الدوري الممتاز بتقدم الدراويش 2-1، في مباراة شهدت إثارة كبيرة وأهدافًا مبكرة.

افتتح مصطفى سعد ميسي التسجيل لصالح الإسماعيلي، ليضع فريقه في المقدمة مبكرًا بعد أداء هجومي مميز فى الدقيقة 28

واصل الإسماعيلي سيطرته، وأضاف محمد خطري فى الدقيقة 34 الهدف الثاني مستفيدًا من تمريرة رائعة من إيريك تراوري، ليعزز تفوق الدراويش في اللقاء.

لم يستسلم زد ورد سريعًا بهدف تقليص الفارق فى الدقيقة 39 عبر مروان حمدي بعد تمريرة متقنة من إيريك تراوري، ليعيد فريقه إلى أجواء المباراة قبل نهاية الشوط الأول.

بدأ الإسماعيلي المباراة بقوة وفرض سيطرته على مجريات اللعب، مستغلًا سرعة لاعبيه في الهجوم.

زد حاول العودة في المباراة، وتمكن من تقليص الفارق، مما يجعل الشوط الثاني مفتوحًا على جميع الاحتمالات.