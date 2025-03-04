ads
الثلاثاء 04 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

التعليم العالي تعلن عن بدء الدراسة بجامعة دمنهور الأهلية العام القادم

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة التعليم العالي بيان رسمي، تضمن الآتي :في إطار التوسع في منظومة التعليم العالي، نُسلط الضوء اليوم على جامعة دمنهور الأهلية، إحدى الجامعات الأهلية الجديدة التي تم الموافقة على إنشائها، والتي تبدأ الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2025/2026، بإجمالي عدد 8 كليات .

*الكليات المتاحة في جامعة دمنهور الأهلية:*
كلية الصيدلة
كلية الطب البيطري 
كلية التمريض 
كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 
كلية العلوم
كلية إدارة الأعمال
كلية الآداب والعلوم الإنسانية
كلية الفنون التطبيقية

الجامعات الأهلية الجديدة تقدم برامج دراسية متطورة تواكب متطلبات سوق العمل، وتوفر بيئة تعليمية حديثة تدعم الابتكار والتميز الأكاديمي.

الاصطناعي إدارة الأعمال التعليم العالي الحاسبات والمعلومات الجامعات الأهلية الذكاء الاصطناع الذكاء الاصطناعي الفنون التطبيقية جامعة دمنهور