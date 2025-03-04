التعليم العالي تعلن عن بدء الدراسة بجامعة دمنهور الأهلية العام القادم

أعلنت وزارة التعليم العالي بيان رسمي، تضمن الآتي :في إطار التوسع في منظومة التعليم العالي، نُسلط الضوء اليوم على جامعة دمنهور الأهلية، إحدى الجامعات الأهلية الجديدة التي تم الموافقة على إنشائها، والتي تبدأ الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2025/2026، بإجمالي عدد 8 كليات .

*الكليات المتاحة في جامعة دمنهور الأهلية:*

كلية الصيدلة

كلية الطب البيطري

كلية التمريض

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

كلية العلوم

كلية إدارة الأعمال

كلية الآداب والعلوم الإنسانية

كلية الفنون التطبيقية

الجامعات الأهلية الجديدة تقدم برامج دراسية متطورة تواكب متطلبات سوق العمل، وتوفر بيئة تعليمية حديثة تدعم الابتكار والتميز الأكاديمي.