حملة لردم البرك ضمن لجنة الإصحاح البيئي في دمياط

استمرت أعمال رفع المخلفات البلدية ، حيث نُفذت تلك الأعمال اليوم بمدينة عزبة البرج و كفر سعد بالتعاون بين إدارة شئون البيئة والمركبات بديوان عام المحافظة في دمياط والوحدات المحلية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وفى إطار توصيات لجنة الاصحاح البيئى،

وتهيب محافظة دمياط المواطنين مجددًا الالتزام بمواعيد مرور سيارة الوحده المحليه لتجميع المخلفات من الساعة الثامنة مساءًا وحتى الثامنة صباحًا ، و الحفاظ علي نظافة الشارع للحفاظ على البيئة وصحتهم وتجنبا للتلوث والاثار السلبيه الناتجة عن القاء المخلفات بالطرق بالاضافه الى الارتقاء بالمظهر العام اللائق للمدينة والحفاظ علي جمالها

استكملت لجنة الاصحاح البيئى في محافظة دمياط أعمالها تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، حيث يجرى استكمال أعمال رفع المخلفات البلدية ، و نُفذت تلك الأعمال اليوم بمدينة عزبة البرج وذلك بالتعاون بين إدارة شئون البيئة والمركبات بديوان عام المحافظة والوحدة المحلية بالمدينة.

كما تم تنفيذ أعمال ردم البرك والمستنقعات بنطاق مركز ومدينة كفر البطيخ، باستخدام الرمال النظيفة الناتجة من أعمال التكريك بميناء دمياط، وذلك لمنع انتشار الحشرات والامراض .

على جانب آخر، تم عقد ندوة بعنوان الاصحاح البيئي وعلاقته بالقوانين والتشريعات البيئية للمياه ، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندس مجدى عطا الله و إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة، حاضر خلالها الدكتور ممدوح سراج أستاذ البيئة النباتية بجامعة دمياط وتضمنت عدد من المحاور أبرزها مفهوم الاصحاح البيئي وأهميته والتشريعات البيئية الخاصة بالمياه والتوعية المسئولية المجتمعية.