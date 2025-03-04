أستون فيلا يقهر كلوب بروج بثلاثية ويقترب من ربع نهائي دوري الأبطال

حقق أستون فيلا الإنجليزي فوزًا ثمينًا خارج أرضه على حساب كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وبهذا الانتصار، يضع الفريق الإنجليزي قدمًا في الدور ربع النهائي، بينما يواجه كلوب بروج تحديًا صعبًا في لقاء الإياب على ملعب فيلا بارك.

دخل أستون فيلا اللقاء بقوة، ونجح في فرض إيقاعه منذ الدقائق الأولى، بينما حاول كلوب بروج استغلال عاملي الأرض والجمهور لمباغتة الضيوف.

افتتح ليون بايلي التسجيل مبكرًا فى الدقيقة الثالثة لصالح أستون فيلا بعد تمريرة رائعة من تايرون مينجز، ليمنح الفريق الإنجليزي أفضلية سريعة.

عاد كلوب بروج إلى المباراة سريعًا، حيث نجح مكسيم دي كويبر في تسجيل هدف التعادل فى الدقيقة 12 بعد تمريرة متقنة من كريستوس تزوليس، ليعيد الأمل للفريق البلجيكي.

و ضغط أستون فيلا أتى ثماره، بعدما سجل براندون ميشيل هدفًا بالخطأ في مرماه، ليمنح الضيوف التقدم مرة أخرى فى الدقيقة 82

و عزز ماركو أسينسيو تفوق أستون فيلا بهدف رائع فى الدقيقة 88 ليؤكد سيطرة الفريق الإنجليزي على المباراة ويؤمن فوزه قبل لقاء العودة