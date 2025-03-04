حزب الإصلاح والنهضة: القمة العربية في القاهرة خطوة محورية لدعم الشعب الفلسطيني

رحب حزب الإصلاح والنهضة، باعتماد القمة العربية في القاهرة للخطة المصرية لإعادة إعمار وتنمية قطاع غزة، والتي تمثل خطوة محورية لدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة. ويُثمن الحزب جهود القيادة المصرية في تقديم رؤية شاملة لإعادة الإعمار، بما في ذلك بناء 200 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية قدرها 53 مليار دولار، مع التركيز على التعافي السريع وإزالة آثار العدوان.

ويؤكد الحزب، على أهمية البنود التي دعت إلى تمكين السلطة الفلسطينية في كافة المناطق، بما فيها غزة، وإجراء انتخابات شاملة خلال عام، باعتبارها خطوة أساسية لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وتعزيز الشرعية.

كما يدعو الحزب المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى تقديم الدعم السريع والفعال للخطة المصرية، بما يضمن توفير التمويل اللازم لتحقيق أهدافها وفق الجدول الزمني المحدد.

يجدد حزب الإصلاح والنهضة رفضه القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو فرض حلول مؤقتة تتجاهل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

ويشدد على أن إعادة الإعمار يجب أن تتم في إطار الحفاظ على الحقوق الوطنية، وفي مقدمتها حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

يدعو حزب الإصلاح والنهضة إلى تعزيز التنسيق العربي لمتابعة تنفيذ الخطة المصرية ودعم الشعب الفلسطيني.

ويؤكد أن هذه القمة تمثل نقطة تحول في التعامل العربي مع القضية الفلسطينية، بما يحقق الاستقرار والسلام العادل والشامل في المنطقة.