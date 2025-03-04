فاطمة حسن: الفن التشكيلي يحتاج إلى دعم حكومي ومؤسسي

قالت الفنانة التشكيلية، فاطمة حسن، إن لفن التشكيلى فى مصر يحتاج إلى وعى أكبر عند الجمهور لأن الإقبال على الفن التشكيلى قليل ومحدود بين المثقفين والنخبة وليس عامة الناس لأنه لا يحتوى على الترفيه المباشر مثل السينما والمسرح والأغانى التى تحمل إحساسًا فوريًا بالمتعة والسعادة، لافتة الى ان الفن التشكيلى يحتاج إلى جهد وتحليل وتفكير ووعي.

وأضافت فاطمة فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن الفن التشكيلى يحتاج إلى اهتمام أكبر من الدولة واهتمام بقاعات العرض والدعاية والتسويق مثل الاهتمام بالحفلات والأفلام، موضحة ان الفن يحتاج إلى الدعم الحكومى والمؤسسى للفنانين ، بالإضافة الى ان السوق الفنى أصبح يفرض على الفنانين نوعًا معينًا من الأعمال التى تناسب الذوق التجاري، وهذا يحد من حرية الفنان فى الإبداع والتجريب.

وعن اقتحام الذكاء الاصطناعي للفن، أكدت الفنانة التشكيلية انها لا تقلق أبداً من الذكاء الاصطناعي، وتراه فرصة للفنان وليس تهديداً لأنه يمكن أن يكون أداة تساعد الفنان فى اكتشاف أفكار جديدة وتطويرها بأسلوبه الخاص.

وأوضحت: " التحدى الأساسى هو كيفية توظيف الذكاء الاصطناعى بشكل يخدم الإبداع بدلاً من أن يكون بديلاً للإبداع البشري. وبالتأكيد، فإن الناس الذين يمتلكون لوحات يهتمون بأن تكون اللوحة أصلية بتوقيع من الفنان، ومهما اختلفنا، سيظل العمل اليدوي أهم وأفضل".