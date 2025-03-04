توصيل الكهرباء لتشغيل نادي دمياط الرياضي

أعلن الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، عن نجاح الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، لتشغيل نادى دمياط الرياضي بمقره الجديد بمدينة رأس البر ، وأشار إلى أنه تم إطلاق التيار الكهربائي للموقع ، بعد نهو أعمال التوصيل لهذا المرفق والتى جاءت فور إتمام تنفيذ توصيلات الصرف الصحي ليصبح بذلك جاهز للتشغيل واستقبال الأعضاء.

ووجه " المحافظ " الشكر مجددًا إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعمه الكبير للنادي وقيام الوزارة بتوفير الاعتمادات المالية لتوصيل المرافق إليه.

وأشار إلى أن المحافظة بالتنسيق مع الوزارة قامتا بإعداد خطة لاستكمال كافة الأعمال بالنادي و تشغيله لاستعادة مكانته التى يستحقها بين أندية مصر.

على جانب آخر، قامت مديرية الشباب والرياضة بقيادة عبده الشعراوى، بإنشاء ملعب إكليريك بمركز شباب جمصة بإدارة شباب كفر البطيخ، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وتنفيذ شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية، حيث تُعد الملاعب المتعددة من أحدث التطورات للمنشآت الرياضية، و تقدم حلولًا مبتكرة ومتعددة الاستخدامات لتلبية احتياجات الرياضيين والمجتمعات الرياضية؛ ومن بين هذه الملاعب المتعددة، ملاعب الأكريلك ، والتى تمتاز بالمقاومة العالية لأشعة الشمس و الإحتكاك والبري، و مانع للتزحلق ومقاوم للمياه. وهي ملاعب رياضية يمكن استخدامها لممارسة أكثر من رياضة، وتتميز بسطحها المسطح والمرن، مما يجعلها آمنة ومريحة للعب عليها مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمختلف الرياضات الجماعية والفردية ، كما أنه من المقرر الانتهاء من أعمال إنشاء ملعب جمصة خلال شهر مارس الجارى .

استمرّت فاعليات مشروع اللقاءات الرياضية للفتيات في خماسي كرة القدم تحت شعار " الف بنت ..الف حلم " والتي تنظمها الادارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية " الادارة العامة للقاعدة الشعبية " بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة دمياط بمركز شباب أولاد خلف

يهدف المشروع لتوسيع قاعدة ممارسة الكرة النسائية ، و تشجيع الفتيات اللاتي لديهن المهارة والشغف بممارسة كرة القدم ، و أطلقته وزارة الشباب والرياضة عام 2017 .