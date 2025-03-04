تشكيل ليل وبروسيا دورتموند في مواجهة نارية بدوري أبطال أوروبا

يترقَّب عشاق كرة القدم الأوروبية مواجهة مثيرة تجمع بين بوروسيا دورتموند الألماني وليل الفرنسي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتي تقام على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

يسعى الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب، حيث يأمل دورتموند في استغلال عاملي الأرض والجمهور، بينما يطمح ليل لمباغتة أصحاب الأرض والخروج بنتيجة إيجابية.

التشكيلة الرسمية لنادي ليل:

حراسة المرمى: لوكاس شيفالييه

خط الدفاع: توماس مونييه - بافودي ديكيت - أليكس ساندرو - إسماعيلي

خط الوسط: أمين بوعادي - بينجامين أندري - هورك هارالدسون

خط الهجوم: نواه موكو - إلياس مبابي - جوناثان ديفيد

التشكيلة الرسمية لنادي بوروسيا دورتموند:

حراسة المرمى: كوبيل

خط الدفاع: شلوتربيك - سفينسون - رايرسون

خط الوسط: إمري تشان - سابيتزر - جوليان براندت - جروسي

خط الهجوم: سيرو غيراسي - كريم أديمي - جيمي بينو جيتنز

موقعة أوروبية تحت الأضواء

يدخل بوروسيا دورتموند المواجهة بمعنويات مرتفعة، حيث يأمل في تحقيق فوز يضعه في موقف مريح قبل لقاء العودة، خاصة مع دعم جماهيره في معقله.

من جهته، يسعى ليل إلى تفجير مفاجأة في البطولة القارية، حيث يملك خط هجوم قوي بقيادة جوناثان ديفيد، ويأمل في استغلال أي ثغرات في دفاع دورتموند.