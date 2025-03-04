القبض على 4 تجار بينهم سيدتان بحوزتهما 4 آلاف صاروخ ألعاب نارية في مركز سنورس بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من القبض على 4 تجار بينهم سيدتان بتهمة حيازة وبيع الصواريخ والألعاب النارية في مركز سنورس، حيث وردت معلومات إلى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، من مدير البحث الجنائي، تفيد بقيام 4 تجار مركز سنورس ببيع هذه الألعاب النارية.

على إثر تلك المعلومات، تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد هاني تعيلب رئيس فرع بحث شرق وقاده الرائد عمر شوقي رئيس مباحث مركز شرطة سنورس لضبط التجار ونجحت الحملة في القبض على 4 تجار بينهم سيدتين بحوزتهم كميه كبيرة من الصواريخ والألعاب النارية حوالي أكثر من 4 الف قطعه مختلفة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ التحقيق معهما في الواقعة.