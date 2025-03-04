الرئيس السيسي: الشعب الفلسطيني ضرب مثالا رائعًا في التمسك بالأرض

الثلاثاء 04/مارس/2025 - 09:40 م

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الشعب الفلسطيني ضرب مثالا في التمسك بالأرض، مؤكدا أن مصر لن تشارك في أي ظلم يقع على الشعب الفلسطيني.

وأضاف الرئيس السيسي، أن ذاكرة الإنسانية ستتوقف أمام ما حدث في غزة وكيف خلف العدوان وصمة عار على الإنسانية في غزة.

وأكد الرئيس السيسي، أن الحرب على غزة سعت بقوة السلاح لتفريغ القطاع من سكانه.

وتابع الرئيس السيسي: يجمعنا اليوم واقع مؤلم في ظل ما تواجهه منطقتنا من تحديات جسام تهدد دول عربية مستقرة وتنتزع أراضي عربية من أصحابها دون سند من قانون أو شرع.



وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم أعمال القمة العربية غير العادية، المنعقدة بطلب من دولة فلسطين، في العاصمة الإدارية الجديدة، والمخصصة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتستضيف مصر قمة عربية طارئة اليوم الثلاثاء 4 مارس الجارى بالقاهرة، وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.

وشارك في القمة قادة الدول العربية أو ممثلوهم، حيث ستتم مناقشة: وقف الحرب وإعادة الإعمار، وسبل دعم الشعب الفلسطيني سياسيا واقتصاديا وتعزيز الجهود الدبلوماسية لوقف الانتهاكات المستمرة والعمل على تحقيق سلام عادل وشامل.