«العتاولة 2».. هدى الإتربي: "مافيش غير قنبلة الجيل واحدة بس"

نشرت الفنانة هدى الإتربي، مقطع فيديو جديد مع الفنان عمرو عبدالعزيز، لأحد مشاهدها بمسلسل «العتاولة 2» والذي تخوض به السباق الرمضاني لعام 2025.

وكتبت الإتربي على الفيديو «شكلها هتحلو قريب أوي مع دينا.. وأحب أفكركم مافيش غير قنبلة الجيل واحدة بس».

وجمع المشهد كلا من هدى الإتربي التي تقدمها شخصية "دينا" وعمرو عبد العزيز الذي يقدم شخصية "طلبة" وهو يقدم لها العديد من الإغراءات لدخول عالم التيك توك في أحداث المسلسل

مسلسل العتاولة يشارك في بطولته: طارق لطفي، أحمد السقا، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، هدى الإتربي، نسرين أمين، مصطفى أبوسريع، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، وزينب العبد، إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم سيظهرون كضيوف شرف، ومن إخراج أحمد خالد موسى.