دراما رمضان 2025| مصطفى شعبان يلجأ لتحليل "DNA" في الحلقة الرابعة من "حكيم باشا".. شاهد

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "حكيم باشا" أحداثا مثيرة، حيث بدأت الحلقة بمعرفة "حكيم" بولده من "غزل"، التي سقطت على الأرض بعد أن أخبرته بأن هذا الطفل ولده، وأخبر الدكتور "حكيم" بأن "غزل"، مصابه بحمى النفاث، ثم ذهب "حكيم" إلى المستشفى، وقال لها أنه لا ينجب فكيف هي أنجبت منه وحاول أن يقتلها ولكن جاء الدكتور "خاطر" وأنقذها منه، وأخبرت "برنسه" زوجات "حكيم"، بأن المرأة التي كانت مع زوجهم "حكيم" هي زوجته والولد يكون ابنه، وتحدث الدكتور "خاطر" مع "حكيم" وقال له أنه علميا لا ينجب ولكن الله قادر على كل شيء، والفيصل في ذلك هو تحليل ال "DNA" فهو الذي سوف يثبت أن الولد ابنه أم لا.

وانتهت الحلقة الرابعة من مسلسل "حكيم باشا"، على قيام "حكيم" بعمل تحليل DNA، وعندما سأل الدكتور عن النتيجة قال له كلمة "للأسف" وانتهت الحلقة على ذلك لتثير هذه الإجابة الكثير من التكهنات التشويقية.

مسلسل “حكيم باشا”، بطولة كل من مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، سارة نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، حمدي هيكل، وآخرين وهو من قصة وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.