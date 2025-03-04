تشكيل أرسنال أمام أيندهوفن في ليلة أوروبية حاسمة بدوري أبطال أوروبا

كشف المدرب ميكيل أرتيتا عن التشكيلة الأساسية لفريق أرسنال التي ستخوض المواجهة المرتقبة أمام بي إس في أيندهوفن، ضمن منافسات دور ال16 من دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة على ملعب فيليبس، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز حظوظهما في التأهل للأدوار الإقصائية.

التشكيلة الأساسية لأرسنال:

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: تيمبر، ساليبا، جابرييل

خط الوسط: لويس سكيلي، توماس بارتي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد

خط الهجوم: إيثان نوانيري، لياندرو تروسارد، ميرينو

البدلاء:

نيتو، سيتفورد، وايت، كيويور، زينتشينكو، تيرني، كلافوري، جورجينيو، ستيرلينغ، باتلر-أويديجي، كابيا.

يدخل أرسنال اللقاء بمعنويات عالية بعد سلسلة من النتائج الإيجابية في الدوري الإنجليزي، حيث يسعى لتحقيق الفوز خارج أرضه أمام منافس قوي مثل أيندهوفن.

يعتمد الفريق اللندني على قائده مارتن أوديغارد في خط الوسط، إلى جانب ثلاثي الهجوم نوانيري، تروسارد، وميرينو لتهديد دفاع الفريق الهولندي.

على الجانب الآخر، يأمل أيندهوفن في استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية أمام خصم صعب مثل أرسنال، خاصة أن الفريق الهولندي يمتلك مجموعة من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق.