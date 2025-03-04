ads
الثلاثاء 04 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل أرسنال أمام أيندهوفن في ليلة أوروبية حاسمة بدوري أبطال أوروبا

ميكيل أرتيتا
ميكيل أرتيتا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف المدرب ميكيل أرتيتا عن التشكيلة الأساسية لفريق أرسنال التي ستخوض المواجهة المرتقبة أمام بي إس في أيندهوفن، ضمن منافسات دور ال16 من دوري أبطال أوروبا. 

وتقام المباراة على ملعب فيليبس، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز حظوظهما في التأهل للأدوار الإقصائية.

التشكيلة الأساسية لأرسنال:

 حراسة المرمى: رايا
 خط الدفاع: تيمبر، ساليبا، جابرييل
 خط الوسط: لويس سكيلي، توماس بارتي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد
 خط الهجوم: إيثان نوانيري، لياندرو تروسارد، ميرينو

البدلاء:

نيتو، سيتفورد، وايت، كيويور، زينتشينكو، تيرني، كلافوري، جورجينيو، ستيرلينغ، باتلر-أويديجي، كابيا.

يدخل أرسنال اللقاء بمعنويات عالية بعد سلسلة من النتائج الإيجابية في الدوري الإنجليزي، حيث يسعى لتحقيق الفوز خارج أرضه أمام منافس قوي مثل أيندهوفن. 

يعتمد الفريق اللندني على قائده مارتن أوديغارد في خط الوسط، إلى جانب ثلاثي الهجوم نوانيري، تروسارد، وميرينو لتهديد دفاع الفريق الهولندي.

على الجانب الآخر، يأمل أيندهوفن في استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية أمام خصم صعب مثل أرسنال، خاصة أن الفريق الهولندي يمتلك مجموعة من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق.

ابطال اوروبا ميكيل أرتيتا دور الـ16 بي إس في آيندهوفن الفريق اللندنى المواجهة المرتقبة النتائج الايجابية دورى أبطال اوروبا مارتن أوديجارد