التشكيل الرسمي لأتلتيكو مدريد في ديربي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد

كشف دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة الغريم التقليدي ريال مدريد في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويحتضن ملعب سينتياجو بيرنابيو هذه القمة النارية، التي تعد واحدة من أبرز مواجهات هذا الدور.

التشكيلة الأساسية لأتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى:يان أوبلاك

خط الدفاع:خيمينيز ،بورنتي ،لينجليت ،جالان

خط الوسط:دي بول ،باريوس ،ليمار

خط الهجوم:جوليانو ،أنطوان غريزمان، ألفاريز

البدلاء:

موسو، أزبيليكويتا، موراتا، ماتيوس، بيتشيني، رينيلدو، توريس، غاغير، ليمار، ريكيليمي، سورو، كوريا.

يدخل أتلتيكو مدريد اللقاء بأفضل عناصره، بقيادة الحارس العملاق يان أوبلاك، معتمداً على دفاعه الصلب وخبرة جريزمان في الهجوم، إلى جانب الاعتماد على عناصر شابة مثل جوليانو وألفاريز لتعزيز الخط الأمامي.

على الجانب الآخر، يستعد ريال مدريد للمواجهة بتشكيلة قوية يقودها الثلاثي الهجومي مبابي، فينيسيوس، رودريجو، مما يشير إلى لقاء سريع ومفتوح بين الفريقين.