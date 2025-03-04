منى الحسيني والشناوي وبكري ينعون صلاح الدالي عمدة الإعداد بالتليفزيون المصري

نعت الإعلامية منى الحسيني الإعلامي صلاح الدالي، الذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم 4 مارس 2025، بعد صراع مع المرض.

وقالت الحسيني عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

البقاء لله رحل عن عالمنا الزميل والصديق الإعلامى صلاح الدالى تعاونا معا فى معظم اعمالى حوار صريح جدا وعالمكشوف و كلام فى المليان وحوار ساخن جدا ونأسف للازعاج ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنه يارب مع السلامة ياعشرة العمر يا أطيب قلب واعز صديق

كما نعاه الكاتب الصحفي مصطفى بكري، في منشور عبر منصة اكس، قائلا إن الزميل والصديق صلاح الدالي يعد من أبرز معدي البرامج التليفزيونية المهمة، وأبرزها حوار صريح جدا للإعلامية القديره مني الحسيني، وساعة صفا للمبدعة صفاء ابو السعود.

وأضاف: أثناء زيارتي له بالمستشفى منذ أيام تصادف أن كانت تحدثه المبدعة صفاء أبوالسعود، وتواعدا سويا على العودة، وكان حديثا مشبعا بالأمل، لكن القدر لم يمهله.

وتابع: رحل صلاح الدالي المبدع الإنسان إلي جوار ربه، متقدما بخالص العزاء للأسرة والزملاء.

من ناحية أخرى نعى الناقد الفني طارق الشناوي الإعلامي صلاح الدالي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا الأستاذ الكبير صلاح الدالي عمده المعدين في التلفزيون المصري وداعا

تجدر الإشارة إلى ان الإعلامي صلاح الدالي رحل عن عالمنا ظهر اليوم بعد صراع مع المرض