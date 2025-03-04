أبو الغيط: القمة العربية جاءت لتؤكد الموقف الجماعي الرافض لمخططات التهجير القسري

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن البيان الختامي للقمة العربية في القاهرة شدد على رفض تهجير الفلسطينيين، ودعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة.

وأضاف أبو الغيط، خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية، والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القادة العرب أيدوا بشكل كامل الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى أنها مرنة وقابلة للتطوير وفقًا للمتغيرات على الأرض، كما شدد على أن استكمال اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع يمثل أولوية قصوى.

وأشار البيان الختامي إلى إمكانية نشر قوات دولية لحفظ السلام في كل من غزة والضفة الغربية، في إطار جهود تحقيق حل سياسي عادل ودائم.

وأكد أبو الغيط أن السلام يظل الخيار الاستراتيجي للدول العربية، وأن القمة العربية جاءت لتؤكد الموقف الجماعي الرافض لمخططات التهجير القسري، والتأكيد على ضرورة إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة وفتح المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية.