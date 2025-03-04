الفنان شريف دسوقي: 60 يومًا غيرت حياتي وصحيت من النوم لقيت رجلي مقطوعة

روى الفنان شريف الدسوقي، تفاصيل معاناته ومأساته التى مر بها قبل شهور، عقب إصابة قدمه بـ«غرغرينا» وتعرضه للبتر دون علمه داخل المستشفي ، بعد أن استنفذ كل مراحل العلاج.

وقال «الدسوقي»، فى حوار إنساني مع برنامج «كلّم ربنا»، الذي يُقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، علي راديو 9090، إن «الإصابة بدأت بنقطة حمراء صغيرة في قصبة رجلي، وكل الدكاترة الجادين قالوا إن اللي حصل حالة نادرة، وفي ظرف شهرين بس (60 يوما)، رجلي تدهورت ووصلت لحالة غرغرينا، وكل طبيب كان عنده تشخيص مختلف، (واحد يقول بكتيريا، واللي يقول حساسية)، وخلال شهر، النقطة الصغيرة دي بقت جرح غائر طوله أكتر من 30 سم». واستطرد فى شرح المأساة، قائلاً: «الدكاترة الكبار لما كانوا يشوفوا الجرح، كنت بصعب عليهم لأن المنظر كان صعب جدًا، أنا كنت شايف عضم رجلي من جوة، وحالتي النفسية تدهورت مشيرا إلى أن «ربنا أكرمني بالنجمة بدرية طلبة، والدكتور أشرف زكي، وزمايلي في مسلسل بـ100 وش وقفوا جنبي وحاولوا يقنعوني أروح للدكتور، لكن (بدرية) عملت حيلة نفسية لما الدكتور قال لها: (إحنا وصلنا لمرحلة البتر)، لكنها ما قالتليش، وقالت لي:(بكرة ناخد حقنة ورجلنا هتخف)، وما كنتش عارف إن دي حقنة البنج عشان البتر

». وعن لحظة اكتشافه «بتر قدمه»، قال: «بعد الإفاقة من البنج اكتشفت إن رجلي مش موجودة، قطعوها، وكان ممكن انهار، لكن علاقتي بربنا اللي كانت ممتدة خصوصًا عبر البحر في الإسكندرية، خلتني استقبل الموقف بهدوء، وجاتني رسالة داخلية كأنها خاطر: (متتكلمش خالص عن قطع رجلك )، وتجاوزت المحنة دي بفضل الطبطبة الإلهية، وخلتنى قدرت أواجه الموقف بابتسامة».

وأكد «الدسوقي» أن علاقته بالله قائمة على عمق روحاني وخاصة جدًا، وأن إحساسه وعلاقته بالله تعكس قناعة قوية بأن أي موهوب لا بد أن تكون له علاقة وثيقة بالله بشكل لحظي، مشيرًا إلى أن المُقصر في علاقته بربه، يخسر الكثير ولا يعيش طويلًا في قلوب الناس.