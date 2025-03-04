قافلة طبية مجانية لمدة يومين بشمال سيناء.. غدًا

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، عن انطلاق قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، يومي الأربعاء والخميس ٥ و ٦ مارس الجاري، بقرية الخروبة بالشيخ زويد.

وأوضح الدكتور أحمد حسانين، منسق القوافل العلاجية بمديرية الصحة أن القافلة الطبية المجانية تشمل تخصصات:

أمراض الباطنة

النسا والولادة

الأطفال

الجلدية

وأضاف، أن الكشف والفحوصات الطبية والعلاج بالمجان بالإضافة الى تقديم خدمات التثقيف الصحى.

وأوضح أن إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة مستمرة بتقديم الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية بالأماكن الأكثر احتياجا.