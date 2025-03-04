فوازير رمضان.. "أكشن وهانروح وقالك إيه ونقول كمان وفطوطة"

فوازير رمضان إرث فني ضخم ساهم فيه العديد من النجوم؛ فبعد المغرب بنص ساعة بالدقيقة كنا نضبط ساعتنا عليها؛ فوازير رمضان "على شاشة التليفزيون المصرى محفورة فى وجداننا بتوقيت عرضها على شاشة الأولى موعد أساسى “مفهوش كلام ”، ومن أوائل من قدموا فوازير رمضان "ملكة الكلام" الإذاعية القديرة آمال فهمى فمنذ أكثر من 60 عامًا، وتحديدًا عام 1955 كانت بداية الفوازير الرمضانية في الإذاعة المصرية على يد آمال فهمى ولا يمكن أن ننسى جملتها الشهيرة و"نقووول كمان " .

تاريخ حافل مع فوازير رمضان فهى رائدتها وعندما عينت بالإذاعة عام 1951 أدخلت الفوازير لأول مرة إلى الإذاعة تحديدا عام 1955، وظلت تقدمها قبل رحيلها بعام واحد حيث رحلت عن عالمنا فى 8 أبريل 2018، وكانت لديها رغبة قوية رغم حالتها المرضية الشديدة فى تقديم فوازير رمضان 2018 ولكن لم يمهلها القدر ذلك.

وقد تم إيقاف آمال فهمى عن تقديم فوازير رمضان التى قدمتها لأكثر من 60 عاما، وعن برنامجها الشهير ع الناصية فى أواخر عهد الرئيس عبد الناصر لمدة 10 سنوات لانتقادها الاهتمام بالطريق المؤدى إلى قرية على صبرى رئيس الوزراء فى ذلك الوقت، وإهمال القرى المجاورة، وصدر قرار بإيقافها ومرت فهمى بفترة عصيبة جدا فى حياتها.

وقدم خلال الـ10 سنوات التى أبعدت فيها فهمى عن الميكروفون والفوازير الإذاعى القدير عمر بطيشة الذي تواصلت جريدة “البوابة” معه وقال فى تصريحات خاصة، إنه انفرد بتقديم فوازير رمضان فى فترة غياب آمال فهمى، أما برنامج "ع الناصية "فتم تكليفه هو ونادية صالح وآيات الحمصانى بتقديمه، مشيرا إلى أن آمال فهمى خلال الـ10 سنوات مرت بظروف قاسية جدا، وحاولت أن تعمل بإذاعات الدول العربية، موضحا أنه كان يزورها خلال فترة إيقافها ويراها باستمرار نظرا لتعاطفه الشديد معها، بالإضافة إلى مشاركته لها فى إعداد البرامج التى كانت تقدمها بالدول العربية.

وأضاف أنه قدم فوازير رمضان فى سنة من السنوات مع النجمة فاتن حمامة، وكان اسمها فوازير "عفش العروسة" وتتحدث عن أثاث المنزل، وفى سنة أخرى مع الفنانة القديرة شادية عن المشاهير لافتا إلى أنه فور تولى السادات رئاسة الجمهورية أصدر عفوا عن آمال فهمى وعادت إلى تقديم فوازير رمضان وع الناصية، أشار بطيشة إلى أن آمال فهمى استعانت بالمشاهير فى أول سنة للفوازير وكانت عبارة عن مسابقة للتعرف على أصواتهم "مَن صاحب الصوت؟" ولاقت إقبالا كبيرا من الجمهور.

وفى العام الثانى استعانت بالشعراء لكتابة الفوازير، وعلى رأسهم الشاعر الكبير بيرم التونسي وكتب 30 فزورة لا تزيد الحلقة على دقيقة، وكانت الجائزة الأولى وقتها 5 جنيهات، والثانية ثلاثة جنيهات، والثالثة جنيهين.

بعد رحيل "بيرم" كتب الصحفي الكبير مفيد فوزي الفوازير لمدة سنة، ثم صلاح جاهين لمدة 14 سنة، ظلت الجوائز ترتفع قيمتها تدريجيا حتى وصلت إلى 100 جنيه ثم 1000 جنيه.

بعد رحيل صلاح جاهين، كتب الفوازير لها بخيت بيومى ثم بهاء جاهين نجل صلاح جاهين ، وزادت الجائزة إلى 10 آلاف جنيه، ولم تتوقف الفوازير هنا وانتقلت الفكرة إلى الإذاعات المختلفة، وكذلك التليفزيون بعد عام واحد من انطلاق التليفزيون فى 1961 ظهرت فوازير الأمثال (علي رأي المثل).

ثم فوازير الدراما والاستعراض عام 1967 علي يد المخرج أحمد سالم وفرقة ثلاثي أضواء المسرح (المكونة من سمير غانم وجورج سيدهم و الضيف أحمد ) ثم قدمتها الممثلة نيللي منذ عام 1975 وحتي 1981 ، ثم قام بإخراجها فهمي عبدالحميد بشكل مستمر.

فطوطة

وفي عام 1982 ابتكر فهمي عبدالحميد شخصية فطوطة، والتي قدمها سمير غانم في الفوازير حتي 1984 حتي توفي فهمي عبد الحميد عام 1990.

وفي العام التالي قدمت الفنانة شريهان فوازير ألف ليلة وليلة التي عرضت حتي 1988 ، ثم كانت فوازير المناسبات بطولة صابرين، وهالة فؤاد، ويحيي الفخراني، وفي عام 1989 كانت فوازير الفنون من بطولة شيرين رضا، ومدحت صالح.

ولكن توفي المخرج فهمي عبدالحميد أثناء تصوير فوازير عالم ورق لنيللي في يناير 1990 واستكملها مساعده جمال عبدالحميد، وقدمت نيللي في 2991 فوازير عجايب صندوق الدنيا ، وأم العريف في 1993 ، ثم كانت فوازير قيس وليلي بطولة محمد الحلو وشيرين وجدي في 1994 ، ثم حاجات ومحتاجات بطولة شريهان في 1994 ، وقدمت نيللي الدنيا لعبة وزي النهاردة في العامين التاليين، وفي 1997 قدمت الفنانة جيهان نصر فوازير الحلو مايكملش.