مختار الديناري يكشف تفاصيل دوره في مسلسلي "العتاولة 2" و"80 باكو"

عبّر الفنان مختار الديناري، عن سعادته البالغة بالمشاركة بعملين دراميين، ضمن السباق الرمضاني الحالي ٢٠٢٥، وهما مسلسلي "العتاولة ٢" و " ٨٠ باكو".

وقال مختار الديناري، في تصريحات صحفية: له اليوم "مشاركتي في العتاولة 2 تجربة جديدة ومختلفة بالنسبة لي، وهي خطوة مهمة في مشواري الفني.

وتابع: "أجسد في العتاولة 2 شخصية "حسن"، وهي شخصية مختلفة عن أي دور قدمته من قبل، وحرصت على دراسة الشخصية بعمق، خاصة أنها تنتمي إلى عالم معقد ومليء بالصراعات الداخلية والخارجية".

وواصل: “لدي مشاهد مع عدد من النجوم، أبرزهم طارق لطفي ، ثراء جبيل، مي القاضي، لمى كتكت، وغيرهم، و تربطني بهم علاقات متشابكة بين الحب والعداوة والخيانة، والتعامل مع هؤلاء النجوم كان ممتعًا للغاية، وإضافة كبيرة لي”.

واختتم: "سعيد أيضا بمشاركتي في مسلسل “٨٠ باكو” خاصة و أن المخرجة كوثر يونس فنانة حقيقية، عاشقة لعملها، وتهتم بكل التفاصيل، وكان لي الشرف أيضًا بلقاء الفنانة القديرة سماح أنور، التي أكنّ لها كل الاحترام، وبالطبع جميع فريق عمل المسلسل وأنا أقدم شخصية "محمود" وهو العريس المتيم بالسيدات الكبار في العمر، وهو يرى جمال روحهم".

يذكر أن مختار الديناري، شارك في الجزء الثاني من مسلسل "ريفو" مع أمير عيد، ركين سعد، صدقي صخر، وغيرهم، كما شارك في مسلسل "تلت التلاتة" بطولة النجمة غادة عبد الرازق.

مختار الديناري، هو ممثل ومخرج وراقص، ومدرب رقص معاصر، وطالب بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج من مدرسة "ناس" للمسرح الجسدي بجزويت القاهرة، ودرس التمثيل والرقص في أمريكا.