الحلقة الرابعة من مسلسل "النص".. أحمد أمين ينفذ أول عملية سرقة من الكباريه

بدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "النص" بتنفيذ أول عملية سرقة من الكباريه، بمساعدة الفرقة التي كونها أحمد أمين في أحداث الحلقة السابقة.

وتوالت أحداث الحلقة بمعرفة "النص" من صديقه الذي يعمل في التياترو، أن عيد ميلاد الراقصة يأتيها فيه هدايا كثيرة منها المجوهرات، فقرر النص سرقتها بمساعدة صديقة وزقزوق ورسمية، وبالفعل في اليوم المنتظر ذهبوا واختبأ في حجرة الراقصة ثم سرق كل المجوهرات وافتعل حريق في المكان ليخرج منه.

تدور أحداث مسلسل "النص" في ثلاثينيات القرن الماضي، وبطلها هو "عبد العزيز النص" النشال التائب الذي يسعى لكسب رزق شريف بعيدًا عن ماضيه الإجرامي في السرقة، لكن الظروف تقحمه في خضم صراعات سياسية وأحداث غامضة، ليتحول مع توالي الأحداث إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته.

أما عن أبطال مسلسل النص هم الفنان أحمد أمين، صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

مسلسل "النص" مستوحى من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، ويأتي في إطار معالجة درامية مبتكرة وضعها فريق التأليف المكون من شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري.