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الثلاثاء 04 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. مؤتمر دولي بالقاهرة لإعادة إعمار غزة أبريل المقبل

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 5 مارس 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

مؤتمر دولي بالقاهرة لإعادة إعمار غزة أبريل المقبل
السيسي خلال القمة العربية الطارئة: الشعب الفلسطيني ضرب مثالًا في الصمود والتمسك بالأرض
الرئيس: القدس ليست مجرد مدينة بل هي رمز لهويتنا وقضيتنا.. والسالم لن ي
ملك البحرين: السلام الدائم هو الإطار الضامن لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه
أبوالغيط: تهجير الفلسطينيين مرفوض ولا يمكن القبول بمشاريع أمريكية غير قانونية
جوتيريش: لا مستقبل مستدام في غزة إلا إذا كانت جزءا من الدولة الفلسطينية
رئيس المجلس الأوروبي: نأمل إنهاء المعاناة.. وملتزمون بحل الدولتين
خطة مصر لإعادة إعمار القطاع

غزة السيسي الشعب الفلسطيني القدس جوتيريش