اقرأ غدا في "البوابة".. مؤتمر دولي بالقاهرة لإعادة إعمار غزة أبريل المقبل

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 5 مارس 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

مؤتمر دولي بالقاهرة لإعادة إعمار غزة أبريل المقبل

السيسي خلال القمة العربية الطارئة: الشعب الفلسطيني ضرب مثالًا في الصمود والتمسك بالأرض

الرئيس: القدس ليست مجرد مدينة بل هي رمز لهويتنا وقضيتنا.. والسالم لن ي

ملك البحرين: السلام الدائم هو الإطار الضامن لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه

أبوالغيط: تهجير الفلسطينيين مرفوض ولا يمكن القبول بمشاريع أمريكية غير قانونية

جوتيريش: لا مستقبل مستدام في غزة إلا إذا كانت جزءا من الدولة الفلسطينية

رئيس المجلس الأوروبي: نأمل إنهاء المعاناة.. وملتزمون بحل الدولتين

خطة مصر لإعادة إعمار القطاع