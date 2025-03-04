اقرأ غدا في "البوابة".. مؤتمر دولي بالقاهرة لإعادة إعمار غزة أبريل المقبل

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 5 مارس 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
مؤتمر دولي بالقاهرة لإعادة إعمار غزة أبريل المقبل
السيسي خلال القمة العربية الطارئة: الشعب الفلسطيني ضرب مثالًا في الصمود والتمسك بالأرض
الرئيس: القدس ليست مجرد مدينة بل هي رمز لهويتنا وقضيتنا.. والسالم لن ي
ملك البحرين: السلام الدائم هو الإطار الضامن لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه
أبوالغيط: تهجير الفلسطينيين مرفوض ولا يمكن القبول بمشاريع أمريكية غير قانونية
جوتيريش: لا مستقبل مستدام في غزة إلا إذا كانت جزءا من الدولة الفلسطينية
رئيس المجلس الأوروبي: نأمل إنهاء المعاناة.. وملتزمون بحل الدولتين
خطة مصر لإعادة إعمار القطاع