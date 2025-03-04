مقابلات شخصية للمتقدمين للعمل في مركز شباب رابعةً بشمال سيناء

عقدت مقابلات شخصية للمتقدمين للعمل في مراكز التخاطب وتنمية المهارات لذوى القدرات والهمم، لمركز شباب سالم الهرش بمدينة بئر العبد ، بحضور إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، والدكتورة ماجدولين الشعراوي، وذلك في إطار التعاون المشترك بين مكتب قادرون باختلاف بالوزارة ومؤسسة زايد العليا لرعاية ذوي القدرات والهمم.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالاهتمام بذوي القدرات والهمم ودمجهم في المجتمع وتنمية المواهب والقدرات لديهم، وإبراز دور الدولة في احتواء تلك الشريحة التي تستحق الرعاية الكاملة. وتحت رعاية اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

يستهدف مشروع مركز التخاطب وتنمية المهارات لذوي القدرات والهمم أصحاب مشكلات "التوحد، تأخر الكلام ومشاكل النطق، اضطراب فرط الحركة وتشتيت الانتباه، صعوبات التعلم وتعديل السلوك" غرفة "تنمية مهارات، تكامل حسي، تنمية تخاطب.

الجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة أعلنت من خلال مكتب "قادرون باختلاف" تقديم الخدمات بالمجان في مركز التخاطب وتنمية المهارات لذوي القدرات والهمم، في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الوزارة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب القدرات والهمم.