الحلقة الرابعة من مسلسل "حكيم باشا".. مصطفى شعبان يلجأ لتحليل الـ"DNA"

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل «حكيم باشا» للنجم مصطفى شعبان وآخرين، على العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة «cbc» العامة، هذا بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة Watch it الأصلية فى 7:15 مساءً لكل منهما بتوقيت القاهرة، ثم أن يتم عرضها لاحقاً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، فى 9:30 مساءً.

بدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "حكيم باشا"، عن معرفة "حكيم- مصطفى شعبان" بولده من "غزل- دينا فؤاد"، التي سقطت على الأرض بعد أن أخبرته بأن هذا الطفل ولده.

وأخبر الدكتور "حكيم- مصطفى شعبان" بأن "غزل- دينا فؤاد"، مصابه بحمى النفاث، ثم ذهب "حكيم- مصطفى شعبان" إلي المستشفى، وقال لها أنه لا ينجب فكيف هي أنجبت منه وحاول أن يقتلها ولكن جاء الدكتور "خاطر- محمد العمروسي" وأنقذها منه.

وأخبرت "برنسه- سهر الصايغ" زوجات "حكيم- مصطفى شعبان"، بأن المرأة التي كانت مع زوجهم "حكيم- مصطفى شعبان" هي زوجته والولد يكون ابنه.

وتحدث الدكتور "خاطر- محمد العمروسي" مع "حكيم- مصطفى شعبان" وقال له أنه علميا لا ينجب ولكن الله قادر على كل شيء، والفيصل في ذلك هو تحليل ال "DNA" فهو الذي سوف يثبت أن الولد ابنه أم لا.

وانتهت الحلقة الرابعة من مسلسل "حكيم باشا"، على قيام "حكيم- مصطفى شعبان" بعمل تحليل DNA، وعندما سأل الدكتور عن النتيجة قال له كلمة "للأسف" وانتهت الحلقة على ذلك لتثير هذه الإجابة الكثير من التكهنات التشويقية.

ويعرض مسلسل «حكيم باشا» يومياً علي شبكة قناة «cbc» العامة، في تمام الساعة 7:15 مساءً، حيث أن الإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 3 عصراً، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة «cbc drama»، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحاً.

وكما أن يعرض يومياً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحاً، والإعادة الثانية 9:30 صباحاً، والإعادة الثالثة 1:15 ظهراً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

وجدير بالذكر بأن مسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشاركه في بطولتة كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلي رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، حمدي هيكل، ماجده منير، رضا إدريس، مجدي السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.