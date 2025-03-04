أمين عام مجلس التعاون الخليجي: نؤكد الموقف العربي الثابت برفض تهجير الفلسطينيين

قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إنه لطالما سعت دول مجلس التعاون من الدول الأشقاء لإرساء سلام عادل ودائم في المنطقة يحفظ الكرامة الفلسطينية، إلا أن المشكلة تكن دائمًا في غياب الإرادة لدى الاحتلال الإسرائيلي؛ للالتزام بالقانون القرارات الدولية.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون -خلال كلمته في أعمال القمة العربية غير العادية لبحث تطورات القضية الفلسطينية والمنعقدة في القاهرة، اليوم الثلاثاء- على موقف عربي ثابت وواضح برفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وشدد «بن زايد»، على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، لافتًا إلى ضرورة اعتماد خطة إعادة إعمار قطاع غزة في أسرع وقت.

وانطلقت أعمال القمة العربية غير العادية المنعقدة بطلب من دولة فلسطين؛ لبحث تطورات القضية الفلسطينية، وذلك برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتستضيف العاصمة الإدارية، القمة العربية الطارئة، التي تعقد برئاسة الرئيس السيسي، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، وسط ترقب واسع لمخرجات القمة، التي تأتي في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي.

وقبل نحو شهر، أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجدل بتصريحاته حول نيته السيطرة على قطاع غزة؛ وتهجير سكانه إلى مناطق أخرى، الأمر الذي رفضته الدول العربية، مما دفع مملكة البحرين للدعوة لعقد قمة عربية طارئة في القاهرة، بطلب من فلسطين.

وفي 21 فبرابر الماضي، شارك الرئيس السيسي، في اجتماع غير رسمي، في المملكة العربية السعودية، حول القضية الفلسطينية، وذلك بمشاركة قادة كل من مصر، السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، والأردن، وولي عهد البحرين.