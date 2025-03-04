الحلقة الرابعة من "أهل الخطايا".. شياطين درغام يدمرون حياة جمال سليمان

لا زال أعوان درغام الشخصية التي يقدمها محمود السراج، تنسج خيوطها حول عائلة نوح الشخصية التي يقدمها الفنان جمال سليمان، بسبب قيام نوح وعائلته بقتل درغام حرقاً، مما جعله يستعين بأعوان من الشياطين، لكونه كان من البشر الذين يستخدمون السحر الأسود، وبالفعل قامت هند "فرح الزاهد"، بنسج خيوطها حول نوح ودخلت بيته، وكذلك ورط ميمون الشخصية التي قدمها مطرب المهرجانات "إسلام كابونجا" شقيقة نوح الشخصية التي تقدمها هنادي عبد الخالق، في جريمة جلب مواد مخدرة من المستشفى التي تعمل بها.

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل "أهل الخطايا"، بطولة النجم جمال سليمان، وتأليف أحمد أنور، ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز، بمشاجرة بين ابنة نوح شخصية جمال سليمان، وهند الشخصية التي تقدمها فرح الزاهد، في محاولة من هند زيادة استعاطف نوح معها، وكذلك اشعال الفتنة بينه وبين ابنه خاصة، أنه من الصعيد ومعروفة عنهم كرم الضيف.

واستعرضت الحلقة كابوس وشبح موت مهرة الشخصية التي تقدمها ولاء الشريف، يطارد نوح "جمال سليمان" وشقيقته وردة الشخصية التي تقدمها "رانيا يوسف".

وكشفت الحلقة خطة درغام للانتقام من وردة "رانيا يوسف" من جلال ابنتها، حيث جعل نائل "إسلام جمال" ينسج خيوط الحب والود حول ابنة "وردة"، وبالفعل نجح نائل في ذلك واستطاع أن يجعل ابنة وردة تقع في حب.

وكانت الصدمة والمفاجأة التي فجرها لنا المخرج رؤوف عبد العزيز، ومؤلفي العمل أحمد أنور، ومحمد عبد القوي حينما كشفت الحلقة تصرف هند "فرح الزاهد" في كيفية إيقاع نوح "جمال سليمان" في الذنب الأكبر والخطيئة الكبرى، وانتهت الحلقة بدخول نوح الغرفة على هند وهي بدون ملابس، ليترك لنا مخرج العمل الخيال في كيفية تصرف نوح، كبير العائلة والرجل الصالح في هذا الموقف، هل سينتج الشيطان في التغلب على نوح ويجعله يرتكب الخطيئة الكبير؟ ام لا، وهذا ما زاد من حماس الجمهور وشغفهم، وجعلهم في حالة انتظار كبيرة ليرى ماذا سوف يحدث خلال الحلقة الخامسة من العمل.

يشار إلي أن مسلسل "أهل الخطايا"، يشارك في بطولته بجانب جمال سليمان كلا من سوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات اسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوى، دكتور أشرف زكى، هنادى عبدالخالق، عايده فهمى، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، هذا إلى جانب مجموعة من أهم خريجى أكاديمية الفنون الحاصلين على عديد من الجوائز.