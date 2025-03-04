تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى العاصمة الإسبانية مدريد، حيث يحتضن ملعب سانتياجو برنابيو القمة المرتقبة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويعد هذا اللقاء واحدًا من أكثر المواجهات المنتظرة في البطولة، حيث يجمع بين الغريمين التقليديين في ديربي مدريدي بنكهة أوروبية.

التشكيلة الرسمية لريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي، راؤول أسينسيو، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي

خط الوسط: أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا، براهيم دياز

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو جوس

موقعة حاسمة في مشوار الفريقين الأوروبي

يدخل ريال مدريد المواجهة بروح معنوية عالية، بعدما واصل عروضه القوية في الدوري الإسباني، ويسعى الفريق بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي إلى حسم المواجهة مبكرًا وتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب. ويعوّل الميرنغي على الثلاثي الهجومي الخطير مبابي – فينيسيوس – رودريجو، في ظل غياب بعض الأسماء المؤثرة بسبب الإصابات.

على الجانب الآخر، يدخل أتلتيكو مدريد المواجهة برغبة قوية في كسر العقدة الأوروبية أمام الريال، حيث يسعى دييغو سيميوني لاستغلال صلابة دفاعه وتنظيمه التكتيكي لإيقاف المد الهجومي للملكي، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة بقيادة أنطوان غريزمان وألفارو موراتا.