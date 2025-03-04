مجلس إدارة اللجنة البارالمبية يجتمع لبحث الأزمات والخلافات بين الأعضاء.. غدًا

يعقد مجلس إدارة اللجنة البارالمبية برئاسة حسام الدين مصطفى، اجتماعًا هامًا، غداً الثلاثاء، لبحث الأزمات والخلافات داخل اللجنة، ومن المنتظر ان يشهد الاجتماع حضور جميع اعضاء المجلس المؤيدون والمعارضين.

وكان 6 من أعضاء مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، أصدروا اليوم بيانا، ضد الدكتور حسام الدين مصطفي رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية حيث جاء البيان كالاتي :

يود مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، أن يهنئ الأسرة والعائلة البارالمبية المصرية بشهر رمضان المعظم، أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات.

يؤكد مجلس الإدارة الموقعون على هذا البيان، على أنه ومنذ انتخابهم من الجمعية العمومية المحترمة فى 29 نوفمبر 2024 يعملون على كيفية تنفيذ الأهداف التى تخدم الحركة البارالمبية المصرية فى مختلف الرياضات التى تشملها مظلة اللجنة البارالمبية.

وقد سعوا منذ اليوم الأول وكفريق عمل واحد مع باقة الأعضاء على وضع سياسات واضحة ومستقيمة فى إدارة شئون اللجنة، وفقا للميثاق البارالمبى ولائحة النظام الأساسي للجنه وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 من أجل تسيير العمل فى الأطر القانونية واللوائح المنظمة لذلك.

إلا أننا نتفاجأ مرارا وتكرارا بصفة دورية ببعض اللقاءات و الاجتماعات و الزيارات للسيد رئيس مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية من خلال إبرام بعض الاتفاقيات مع بعض المؤسسات والكيانات دون قرار أو علم من قبل مجلس الإدارة.

وإذ نعبر عن تحفظنا الكامل والاحتفاظ بحقوق المجلس تجاه تلك المقابلات ، كما أننا غير مسئولون عن أى وعود أو اتفاقات أو مواقف صدرت أو قد تصدر مستقبلا نتيجة لتلك اللقاءات وإن تلك اللقاءات تعبر عن شخص رئيس مجلس إدارة اللجنة فقط

‎والله الموفق والمستعان

امل مبدي اشرف العجيل

ايهاب حسنين

خالد سمير

رامي عبد الحميد

إبراهيم أمين