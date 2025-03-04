الجزائر تؤكد رفضها القاطع لمخططات تهجير الفلسطينيين وتدعو للوحدة العربية

أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، في كلمته أمام القمة العربية الاستثنائية، أن العالم يشهد حالة غير مسبوقة من الانعزال والانفرادية والاستخفاف بالقانون الدولي، وسط محاولات فرض منطق القوة.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني، في سعيه لإقامة دولته المستقلة ونيل حقوقه، واجه تحديات جسيمة، لكن الخطر الحالي هو الأخطر على الإطلاق، إذ يتمثل في محاولات تبديد شعبه بعد محاولة إبادته، وتصديره بعد مصادرة أرضه، وتجريده من مشروعه الوطني.

وشدد عطاف على أن الجزائر ترفض بشكل قاطع أي مخططات لتهجير الفلسطينيين أو عزل غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية، كما تدين المحاولات المتسارعة لضم الضفة الغربية.

وأكد ضرورة احترام استقلالية القرار الفلسطيني، محذراً من محاولات تهميشه في ترتيبات ما بعد العدوان على غزة.

ودعا الوزير الجزائري، إلى وحدة عربية قوية لدعم الفلسطينيين في تثبيت وقف إطلاق النار، وإعادة الإعمار، وتحقيق حل دائم وعادل عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف.

كما شدد على أن الجزائر، ستظل طرفاً فاعلاً في هذا المسار عبر دورها في مجلس الأمن الدولي، مؤكداً أن الموقف العربي يجب أن يكون موحداً ومتماسكاً دعماً للقضية الفلسطينية، التي وصفها بأنها قضية الإنسانية جمعاء.