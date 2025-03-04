مستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية أكدت موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية

قال عبد الله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن انعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة يعكس الثقة الكبيرة في الدور القيادي لمصر وقدرتها على توحيد الصف العربي للدفاع عن الحقوق الفلسطينية، خصوصًا في مواجهة محاولات التصفية والتهميش.

وأوضح «السعيد»، في تصريحات صحفية، أن الدول العربية تطالب باتخاذ موقف حازم وموحد لإيصال رسالة للعالم مفادها أن أي محاولات لفرض واقع جديد في فلسطين لن تنجح، داعيًا إلى تحركات دبلوماسية منسقة داخل الأمم المتحدة والمحاكم الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدًا أن اعتماد القمة للخطة المصرية لمستقبل غزة يعكس قناعة الدول العربية بأن الرؤية المصرية هي الأكثر واقعية لضمان حقوق الفلسطينيين.

وأشار السعيد إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة كانت حاسمة في توضيح الموقف الثابت لمصر تجاه القضية الفلسطينية، حيث أكد أن مصر لن تشارك في أي ظلم يقع على الشعب الفلسطيني، وأنه رغم كل التحديات، فإن الشعب الفلسطيني قد ضرب مثالًا في التمسك بأرضه.

وأضاف السعيد أن الرئيس السيسي شدد على أن مصر لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل، وأنها سعت منذ اليوم الأول إلى وقف إطلاق النار ووقف نزيف الدم الفلسطيني، مؤكدًا أن مصر ستتصدى بكل قوة لمحاولات تهجير الفلسطينيين أو فرض واقع جديد يتناقض مع حقوقهم المشروعة.