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الثلاثاء 04 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل هجومي لـ إنبي أمام الزمالك في الدوري المصري الممتاز

فريق انبى
فريق انبى
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أعلن نادي إنبي عن تشكيلته الرسمية التي ستخوض المواجهة القوية أمام الزمالك، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام على ملعب المقاولون العرب. 

ويسعى الفريق البترولي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفارس الأبيض في لقاء يتوقع أن يكون حافلًا بالإثارة.

التشكيلة الأساسية لنادي إنبي:

حراسة المرمى:بودي سمير 

 خط الدفاع:أحمد كالوشتا ،محمد حامد  ،محمد سمير سعد ،مصطفى دويدار 

 خط الوسط:أحمد العجوز ،زياد كمال ،مصطفى شكرشاك 

 خط الهجوم:محمد شريف حتحوت ،رفيق كيو ،حمد أوفا 

يدخل إنبي المواجهة بطموح تحقيق الفوز أو الخروج بنتيجة إيجابية أمام الزمالك، حيث يعتمد الفريق على الهجمات المرتدة وسرعة مهاجميه من أجل استغلال الفرص أمام مرمى الخصم.

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